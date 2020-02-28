Какой будет в моде маникюр 2020 года: самые последние новинки дизайна ногтей тенденции сезона фото модные цвета тренды и антитренды
Для того чтобы быть красивой и гармоничной в своем образе, каждая уважающая себя женщина должна ухаживать за своими ногтями. Самым эффектным штрихом, который завершает весь образ, являются ухоженные ногти и аккуратный маникюр. Маникюр должен соответствовать стилю и наряду женщины. Но женщины зачастую любят следить за модными тенденциями и новинками в мире моды. Многие стараются подобрать для себя актуальный образ. Но ведь мода касается не только одежды и аксессуаров. Мода на оформление и дизайн ногтей тоже претерпевает перемены, причем каждый сезон. И какие ногти будут в этом году модными, рассмотрим прямо сейчас.
Как мы помним, прошлый год диктовал нам следующую моду маникюра. Актуальны были темные цвета лака и насыщенные оттенки. К примеру, это были пурпурный или массака. Теперь все модные цвета смещаются в иную сторону: на палитру светлых оттенков и пастельных тонов. Хорошими примерами таких оттенков могут быть: красные тона, светло-розовые цвета или же жемчужный оттенок. Не исчезает и актуальность черных и белых цветов и их гармоничного сочетания в любой палитре. Помните, в прошлом сезоне очень модными считались матовые поверхности? Теперь забудьте об этом. Теперь актуальны блестящие цвета со всевозможными переливами. Модницам такая тенденция наверняка понравится.
Мода прошлых сезонов-акцент на цвет. Антитренд
Мода этого сезона маникюра 2020 фото новинок-акцент на цвет. Тренд
Мода этого сезона маникюра 2020 фото новинок-акцент на цвет. Тренд
Требования моды к форме ногтей тоже внесли некоторые коррективы. Остаются в прошлом ногти с острым и длинным концом, а квадратные и прямоугольные тоже уже неактуальны. Сейчас мода повернула в другую сторону, и плавные линии с естественным очертанием стали ее акцентом. И для того чтобы ваши ногти соответствовали требованиям моды, просто придайте им овальную или слегка округлую форму. Конечно же, это относится только к ногтям на руках. На ногах ногти должны быть только прямыми! Так ногтям будет легче и беспроблемнее расти.
Модные формы ногтей маникюр 2020 фото трендов
Помните, что в данном сезоне модны не очень длинные ногти. Форма ногтей тоже имеет большое значение. Специалисты в данной сфере рекомендуют модницам, которые в прошлом сезоне ходили с длинным маникюром, в этом году носить короткие или даже средние ноготки. Самый лучший вариант, когда ноготь чуть длиннее подушечки пальца. Ну неизменным любительницам длинных ногтей советуют сделать такой маникюр, в котором визуально ногти кажутся немного короче, чем они есть на самом деле.
Маникюр 2020 на короткие ногти фото новинки
Наращенные ногти постепенно терпят фиаско. Они остаются далеко позади моды. В основном, это касается искусственных ногтей с дизайном «аквариум», где используются блестки и цветная фольга с пудрой. Для того чтобы недостатки ваших собственных ногтей были сделаны незаметными, можно просто нарастить их подлиннее, что будет выглядеть достаточно аккуратно. Как и говорилось ранее, главное, чтобы примерно на 1,5 сантиметра они были длиннее пальцев. Помимо этого, помните, в следующем сезоне мода на дизайн ногтей диктует аккуратность. И при наращивании ногтей с их коррекцией лучше не тянуть. Вы должны минимум 1 раз в 2 недели проводить эту процедуру.
Рисунки тоже изменили свой вид. Снова в моде французский вид маникюра. Он будет актуален в следующем сезоне. Поэтому, чтобы разнообразить обычное сочетание телесных и белых оттенков, можно проделать множество экспериментов с другими цветами. К примеру, можно воспользоваться бирюзовыми и красными оттенками.
Французский маникюр 2020 фото новинки трендовые цвета
Сейчас очень многие брендовые дизайнеры используют на показах модных моделей французский маникюр, где применяется сочетание контрастных и не гармонирующих цветов. К примеру, кирпичный и фиолетовый. Кроме того, многие бренды уже планируют изготовить и предложить на мировой рынок такие лаки для контрастного маникюра.
Говорят, что в будущем сезоне будет актуален лунный маникюр. Это тоже один из модных акцентов. Для тех, кто не помнит, лунный маникюр - это французский маникюр наоборот. Френч характеризуется светлым лаком на большей части ногтя и темным оттенком на кончике ногтя. Визуально ноготь, таким образом, кажется меньшей длины. Как видите, он необычен и своим дизайном. Но не рекомендуется быть слишком очарованной модой и при вашем классическом стиле использовать такой френч.
Выводы об основах модных тенденций в оформлении маникюра ногтей следующие.
В новом сезоне будет модным:
1. Акцент на уникальность и естественность. Это подарит вашему образу неповторимый стиль.
2. Нейл-дизайн набирает новые обороты. Он становится более утонченным.
3. Рисунки абстрактного характера не очень-то старайтесь использовать. Такое же пожелание и к очевидному множеству стразов и других маленьких украшений.
4. Любительницам различных узоров предлагается выбирать геометрические рисунки: это подчеркнет вашу индивидуальность, и вы будете на модной «волне».
5. Наращенные ногти должны быть ближе к естественным по своему дизайну.
6. И помните, что за модой угнаться невозможно. И если вы подберете свой, подходящий именно вам маникюр, то он станет изюминкой вашего стиля, который подчеркнет вашу индивидуальность. Придерживаться строгих рамок вас никто не заставляет.
Модные дизайны маникюра 2020 года в лучшем исполнении новинки фото
Красота нашего мира во многом обязана обилию разнообразных цветов. Цветы подобны глазам человека – они раскрывают душу каждого растения. Очень часто поэты сравнивают женщину с цветком. Мы тоже, как и они, расцветаем от внимания, и засыхаем от недостатка любви.
Наверное, нет такой женщины или девушки, которая была бы равнодушна к цветам. Издавна мы стараемся окружать себя ими. Дома, в одежде, на головных уборах, в прическе, на обуви, словом везде, где только можно, встречаются изображения в виде цветов.
Разумеется, пришедшим с модой маникюра 2020 дизайном ногтей, появилось очень много цветочных вариантов, различного размера и фактуры. Такой дизайн ногтей удачно смотрится на любой форме и длине ногтя, можно также подобрать самые разнообразные цвета фона и рисунков.
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Чем более похожи такие цветы на настоящие, тем более красивыми и эффектными они выглядят. Поэтому лучше лишний раз потренироваться, как говориться, набить руку, прежде чем пробовать на ногтях.
Способов создания цветочного дизайна ногтей несколько:
Наклейки-слайдеры; рисунки акриловыми красками, лаком или гель-лаком; цветы из акрилового порошка; объемные цветы из гель-лака. Очень здорово можно дополнить и подчеркнуть красоту с помощью страз, бульонок, пайеток или блесток.
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Рисование лаком, гель-лаком или акриловыми красками, конечно, дело непростое, но оно стоит тех усилий, которые прилагаются. Для создания цветов можно использовать не только специальные кисточки, но также дотс — металлическую палочку с закруглениями на концах и даже зубочистку. Цветы из лака и акрила получаются очень яркими, поэтому для будней лучше украсить ими один-два ноготка, а для остальных ногтей сделать обычное однотонное покрытие. Очень красиво получается, если его оттенок перекликается с одним из оттенков цветка. Чаще всего в цветочном дизайне ногтей можно увидеть белый фон, который очень удачно подчеркивает их прелесть.
Дизайн маникюра 2020 года с помощью дотса фото
Незабываемо смотрятся цветы именно на длинных ногтях. Вот где фантазия может разгуляться. Такой маникюр очень популярен для различных праздников и выходов в свет. Фон, в основном, оставляют прозрачный, либо подбирают оттенок под цвет ногтевой пластины. Конечно же, французский маникюр здесь правит балом. Если цветы располагаются сверху у кутикулы, то свободный край окрашивается, как обычно, белым или оттенком цветка. Также можно изобразить цветы на свободном крае, чтобы улыбка смотрелась более богато и интересно.
Французский маникюр на длинных ногтях трендовые новинки с фото
Некоторым девушкам нравятся абстрактные цветочки в виде черно-белых бледных рисунков. Фон для них часто подбирается в нежно-розовых или нюдовых тонах. Немножко страз только подчеркивает их кажущуюся хрупкость и иллюзорность.
Черно-белый тон маникюра тренд 2020 года фото
Огромное разнообразие вариантов дизайна ногтей, в том числе и цветочного, создаются благодаря акриловому порошку. Такой способ подходит как для глянцевого, так и для матового покрытия. Он создает некоторый объем, что придает цветам большую натуралистичность. Разнообразие цветов и оттенков радует. Еще больший объем можно создать благодаря специальному гелю. Если ты из всех цветов предпочитаешь именно розы, то этот способ наиболее эффектно может их изобразить. Гель можно оставить прозрачным — при правильно подобранном фоне прозрачные цветы выглядят очень интересно, а также можно покрыть цветным лаком или гель-лаком.
Фото маникюра с красивыми розами модные тенденции 2020
Цветы идут каждой женщине — не зря в свои самые счастливые моменты мы получаем их. Они всегда поднимают нам настроение и придают вкус жизни. Побольше Вам Счастья и цветов!
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