Какой будет в моде маникюр 2020 года: самые последние новинки дизайна ногтей тенденции сезона фото модные цвета тренды и антитренды





Для того чтобы быть красивой и гармоничной в своем образе, каждая уважающая себя женщина должна ухаживать за своими ногтями. Самым эффектным штрихом, который завершает весь образ, являются ухоженные ногти и аккуратный маникюр. Маникюр должен соответствовать стилю и наряду женщины. Но женщины зачастую любят следить за модными тенденциями и новинками в мире моды. Многие стараются подобрать для себя актуальный образ. Но ведь мода касается не только одежды и аксессуаров. Мода на оформление и дизайн ногтей тоже претерпевает перемены, причем каждый сезон. И какие ногти будут в этом году модными, рассмотрим прямо сейчас. Для того чтобы быть красивой и гармоничной в своем образе, каждая уважающая себя женщина должна ухаживать за своими ногтями. Самым эффектным штрихом, который завершает весь образ, являются ухоженные ногти и аккуратный маникюр. Маникюр должен соответствовать стилю и наряду женщины. Но женщины зачастую любят следить за модными тенденциями и новинками в мире моды. Многие стараются подобрать для себя актуальный образ. Но ведь мода касается не только одежды и аксессуаров. Мода на оформление и дизайн ногтей тоже претерпевает перемены, причем каждый сезон. И какие ногти будут в этом году модными, рассмотрим прямо сейчас.

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Как мы помним, прошлый год диктовал нам следующую моду маникюра. Актуальны были темные цвета лака и насыщенные оттенки. К примеру, это были пурпурный или массака. Теперь все модные цвета смещаются в иную сторону: на палитру светлых оттенков и пастельных тонов. Хорошими примерами таких оттенков могут быть: красные тона, светло-розовые цвета или же жемчужный оттенок. Не исчезает и актуальность черных и белых цветов и их гармоничного сочетания в любой палитре. Помните, в прошлом сезоне очень модными считались матовые поверхности? Теперь забудьте об этом. Теперь актуальны блестящие цвета со всевозможными переливами. Модницам такая тенденция наверняка понравится.Требования моды к форме ногтей тоже внесли некоторые коррективы. Остаются в прошлом ногти с острым и длинным концом, а квадратные и прямоугольные тоже уже неактуальны. Сейчас мода повернула в другую сторону, и плавные линии с естественным очертанием стали ее акцентом. И для того чтобы ваши ногти соответствовали требованиям моды, просто придайте им овальную или слегка округлую форму. Конечно же, это относится только к ногтям на руках. На ногах ногти должны быть только прямыми! Так ногтям будет легче и беспроблемнее расти.Помните, что в данном сезоне модны не очень длинные ногти. Форма ногтей тоже имеет большое значение. Специалисты в данной сфере рекомендуют модницам, которые в прошлом сезоне ходили с длинным маникюром, в этом году носить короткие или даже средние ноготки. Самый лучший вариант, когда ноготь чуть длиннее подушечки пальца. Ну неизменным любительницам длинных ногтей советуют сделать такой маникюр, в котором визуально ногти кажутся немного короче, чем они есть на самом деле.Наращенные ногти постепенно терпят фиаско. Они остаются далеко позади моды. В основном, это касается искусственных ногтей с дизайном «аквариум», где используются блестки и цветная фольга с пудрой. Для того чтобы недостатки ваших собственных ногтей были сделаны незаметными, можно просто нарастить их подлиннее, что будет выглядеть достаточно аккуратно. Как и говорилось ранее, главное, чтобы примерно на 1,5 сантиметра они были длиннее пальцев. Помимо этого, помните, в следующем сезоне мода на дизайн ногтей диктует аккуратность. И при наращивании ногтей с их коррекцией лучше не тянуть. Вы должны минимум 1 раз в 2 недели проводить эту процедуру.Рисунки тоже изменили свой вид. Снова в моде французский вид маникюра. Он будет актуален в следующем сезоне. Поэтому, чтобы разнообразить обычное сочетание телесных и белых оттенков, можно проделать множество экспериментов с другими цветами. К примеру, можно воспользоваться бирюзовыми и красными оттенками.Сейчас очень многие брендовые дизайнеры используют на показах модных моделей французский маникюр, где применяется сочетание контрастных и не гармонирующих цветов. К примеру, кирпичный и фиолетовый. Кроме того, многие бренды уже планируют изготовить и предложить на мировой рынок такие лаки для контрастного маникюра.Говорят, что в будущем сезоне будет актуален лунный маникюр. Это тоже один из модных акцентов. Для тех, кто не помнит, лунный маникюр - это французский маникюр наоборот. Френч характеризуется светлым лаком на большей части ногтя и темным оттенком на кончике ногтя. Визуально ноготь, таким образом, кажется меньшей длины. Как видите, он необычен и своим дизайном. Но не рекомендуется быть слишком очарованной модой и при вашем классическом стиле использовать такой френч.Акцент на уникальность и естественность. Это подарит вашему образу неповторимый стиль.Нейл-дизайн набирает новые обороты. Он становится более утонченным.Рисунки абстрактного характера не очень-то старайтесь использовать. Такое же пожелание и к очевидному множеству стразов и других маленьких украшений.Любительницам различных узоров предлагается выбирать геометрические рисунки: это подчеркнет вашу индивидуальность, и вы будете на модной «волне».Наращенные ногти должны быть ближе к естественным по своему дизайну.И помните, что за модой угнаться невозможно. И если вы подберете свой, подходящий именно вам маникюр, то он станет изюминкой вашего стиля, который подчеркнет вашу индивидуальность. Придерживаться строгих рамок вас никто не заставляет.Красота нашего мира во многом обязана обилию разнообразных цветов. Цветы подобны глазам человека – они раскрывают душу каждого растения. Очень часто поэты сравнивают женщину с цветком. Мы тоже, как и они, расцветаем от внимания, и засыхаем от недостатка любви.Наверное, нет такой женщины или девушки, которая была бы равнодушна к цветам. Издавна мы стараемся окружать себя ими. Дома, в одежде, на головных уборах, в прическе, на обуви, словом везде, где только можно, встречаются изображения в виде цветов.Разумеется, пришедшим с модой маникюра 2020 дизайном ногтей, появилось очень много цветочных вариантов, различного размера и фактуры. Такой дизайн ногтей удачно смотрится на любой форме и длине ногтя, можно также подобрать самые разнообразные цвета фона и рисунков.Чем более похожи такие цветы на настоящие, тем более красивыми и эффектными они выглядят. Поэтому лучше лишний раз потренироваться, как говориться, набить руку, прежде чем пробовать на ногтях.Способов создания цветочного дизайна ногтей несколько:Наклейки-слайдеры; рисунки акриловыми красками, лаком или гель-лаком; цветы из акрилового порошка; объемные цветы из гель-лака. Очень здорово можно дополнить и подчеркнуть красоту с помощью страз, бульонок, пайеток или блесток.Рисование лаком, гель-лаком или акриловыми красками, конечно, дело непростое, но оно стоит тех усилий, которые прилагаются. Для создания цветов можно использовать не только специальные кисточки, но также дотс — металлическую палочку с закруглениями на концах и даже зубочистку. Цветы из лака и акрила получаются очень яркими, поэтому для будней лучше украсить ими один-два ноготка, а для остальных ногтей сделать обычное однотонное покрытие. Очень красиво получается, если его оттенок перекликается с одним из оттенков цветка. Чаще всего в цветочном дизайне ногтей можно увидеть белый фон, который очень удачно подчеркивает их прелесть.Незабываемо смотрятся цветы именно на длинных ногтях. Вот где фантазия может разгуляться. Такой маникюр очень популярен для различных праздников и выходов в свет. Фон, в основном, оставляют прозрачный, либо подбирают оттенок под цвет ногтевой пластины. Конечно же, французский маникюр здесь правит балом. Если цветы располагаются сверху у кутикулы, то свободный край окрашивается, как обычно, белым или оттенком цветка. Также можно изобразить цветы на свободном крае, чтобы улыбка смотрелась более богато и интересно.Некоторым девушкам нравятся абстрактные цветочки в виде черно-белых бледных рисунков. Фон для них часто подбирается в нежно-розовых или нюдовых тонах. Немножко страз только подчеркивает их кажущуюся хрупкость и иллюзорность.Огромное разнообразие вариантов дизайна ногтей, в том числе и цветочного, создаются благодаря акриловому порошку. Такой способ подходит как для глянцевого, так и для матового покрытия. Он создает некоторый объем, что придает цветам большую натуралистичность. Разнообразие цветов и оттенков радует. Еще больший объем можно создать благодаря специальному гелю. Если ты из всех цветов предпочитаешь именно розы, то этот способ наиболее эффектно может их изобразить. Гель можно оставить прозрачным — при правильно подобранном фоне прозрачные цветы выглядят очень интересно, а также можно покрыть цветным лаком или гель-лаком.